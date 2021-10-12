وزارة الثقافة تصدر قرارات ابتعاث لـ77 طالباً وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي

تنوّعت تخصصات المجموعة الرابعة بين الآداب واللغات واللغويات وتصميم الأزياء

‬أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، قرارات ابتعاث المجموعة الرابعة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، شملت 77 طالباً وطالبة سعوديين، تركزوا في مسار الحاصلين على قبول مسبق، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 38% ونسبة الطالبات 62%. فيما بلغت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 56% ونسبة 44% منهم لدرجة الماجستير.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة الرابعة بين الآداب واللغات واللغويات، وتصميم الأزياء، والتصميم، وصناعة الأفلام، والفنون البصرية، وعلم الآثار، والمسرح، وفنون الطهي، والمكتبات، والمتاحف، وفنون العمارة، والموسيقى.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها معاهد وجامعات عالمية مرموقة، منها: كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، جامعة أستراليا الوطنية، كلية بيركبيك (جامعة لندن)، معهد برات في أمريكا، كلية جولدسميث (جامعة لندن)، جامعة إنديانا بلومنجتون، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة كوين ماري، جامعة ولاية ميشيغان، جامعة بنسيلفانيا، معهد الطهي في أمريكا، ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية (جامعة لندن).

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لثلاث مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ79 طالباً وطالبة في المجموعة الأولى، و149 طالباً وطالبة في المجموعة الثانية، و54 طالباً وطالبة في المجموعة الثالثة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الأربع 359 طالباً وطالبة، والذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.