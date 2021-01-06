تكريم "الوادعي" و"الحربي" و"الثقفي" بعد تفوقهم في الماجستير

في حفل للنادي السعودي بجامعة روبرت موريس

أقام النادي السعودي بجامعة روبرت موريس، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حفل تكريم للطلبة الخريجين الذين حصلوا على درجة الماجستير بتفوق.

والطلاب الحاصلون على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف: عايض بن مسفر الوادعي في تخصص الأمن السيبراني، ومحمد بن مفلح الحربي في تخصص الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وعبد العزيز بن رياض الثقفي في تخصص الحاسب الآلي ونظم المعلومات.