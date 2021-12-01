"الأرصاد" تتوقع أمطارًا أعلى من المعدل في ديسمبر على عدة مناطق

درجات الحرارة ستكون أعلى من الطبيعي بما يصل إلى درجة مئوية

توقّع المركز الوطني للأرصاد أمطارًا أعلى من المعدل على منطقة الحدود الشمالية وتبوك وحائل وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتشمل مدينة الرياض، وتكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة، فيما عدا منطقة جازان حيث يتوقع أن تكون أقل من المعدل.

وبحسب توقعات المركز؛ فإن معدلات درجات الحرارة تكون أعلى من المعدل الطبيعي على مناطق المملكة بمقدار يصل إلى درجة واحدة مئوية.

ومن المتوقع كذلك أن يصل أقصى ارتفاع إلى درجة ونصف مئوية على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك.