كراني: ساعات تفصلنا عن الطابع الصيفي.. العظمى 47 مئوية

قال : ستودع أجواءنا درجات الحرارة التي تميل للحالة الربيعية

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشهد أجواء المملكة خلال الساعات القادمة ارتفاعاً في درجات الحرارة ناتجة عن استقبال الطابع الصيفي، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 47 درجة مئوية.
وقال عبر حسابه في تويتر: ستودع أجواءنا خلال الساعات القادمة درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الربيعي الصيفي40 _ 44 مئوية.

وأضاف: تستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي 43_ 47 مئوية والتي تأخذنا تدريجياً مع تقدم أيام يونية إلى 44_ 49 مئوية.. لذلك تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضربتها.. والله أعلم.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 09:37 PM

قال : ستودع أجواءنا درجات الحرارة التي تميل للحالة الربيعية

كراني: ساعات تفصلنا عن الطابع الصيفي.. العظمى 47 مئوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تشهد أجواء المملكة خلال الساعات القادمة ارتفاعاً في درجات الحرارة ناتجة عن استقبال الطابع الصيفي، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 47 درجة مئوية.
وقال عبر حسابه في تويتر: ستودع أجواءنا خلال الساعات القادمة درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الربيعي الصيفي40 _ 44 مئوية.

وأضاف: تستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي 43_ 47 مئوية والتي تأخذنا تدريجياً مع تقدم أيام يونية إلى 44_ 49 مئوية.. لذلك تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضربتها.. والله أعلم.

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