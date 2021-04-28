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قال: العرض مقدَّم من السعودية لوقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدون

ولي العهد: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها.. والحل يبدأ من هنا

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء: ‏أتمنى أن يجلس ‫الحوثي على طاولة المفاوضات للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع.



وقال الأمير: لا توجد أي دولة بالعالم تقبل بميليشيا مسلحة على حدودها، ولا تقبل الحكومة. وشاهدنا انعكاسات هذا التصرف على اليمن. ونتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع بقية الأقطاب اليمنية؛ لضمان مصالح الدول في المنطقة.



وتابع: العرض مقدَّم من السعودية لوقف إطلاق النار، والدعم الاقتصادي، وكل ما يريدون، مقابل وقف إطلاق النار من قِبل الحوثي، والجلوس على طاولة المفاوضات.