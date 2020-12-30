المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.
وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية @ICRC_ye، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.
أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين
أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.
وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية @ICRC_ye، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.