المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

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30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 11:29 PM

أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين

المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

فهد العتيبي

الرياض

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أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

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