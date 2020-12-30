المنظمة العربية للهلال الأحمر تُدين وتستنكر انفجار مطار عدن

أعربت عن حزنها البالغ لسقوط ضحايا مدنيين وموظفين

أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واستنكرت الانفجار الذي وقع بمطار ‫عدن اليوم الأربعاء، وسقط جراءه عددٌ من الضحايا، وخلف كذلك أعدادًا من المُصابين.

وقالت في بيانٍ لها ورد "سبق": نشعر بحزنٍ بالغ لسقوط ضحايا من المدنيين وموظفين من اللجنة الدولية ⁦‪@ICRC_ye⁩، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأسر الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.