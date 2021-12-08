مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10991.80 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال لـ218 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 116.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10991.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 452 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة تداول، وصدر، وباعظيم، والإنماء طوكيو م، والمراكز؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: السعودي الفرنسي، وتشب، والمصافي، ومجموعة فتيحي، والباحة؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 12.38% و4.51%.

وكانت أسهم شركات مجموعة تداول، ودار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وباعظيم، ومتطورة؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 113.82 نقطة ليقفل عند مستوى 23564.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1559 صفقة.