"الحصيني": الحرارة المسجلة ظهر اليوم أقل من المعدل السنوي

النعيرية في المقدمة بـ44 درجة تليها الرياض بـ41 درجة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

‏وقال "الحصيني": أعلى درجة حرارة في المملكة سجلت في النعيرية 44 درجة، بينما سجلت الرياض 41 درجة، والمدينة 42 درجة، ومكة 42 درجة، والدمام 37 درجة، وبريدة 40، وسجلت أبها أقل حرارة 27 درجة مئوية.

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17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440 05:16 PM

النعيرية في المقدمة بـ44 درجة تليها الرياض بـ41 درجة

"الحصيني": الحرارة المسجلة ظهر اليوم أقل من المعدل السنوي

فهد العتيبي

الرياض

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

‏وقال "الحصيني": أعلى درجة حرارة في المملكة سجلت في النعيرية 44 درجة، بينما سجلت الرياض 41 درجة، والمدينة 42 درجة، ومكة 42 درجة، والدمام 37 درجة، وبريدة 40، وسجلت أبها أقل حرارة 27 درجة مئوية.

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