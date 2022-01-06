"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 6 يناير 2022، تسجيل 3168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 568650 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 608 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 544161 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8888 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.