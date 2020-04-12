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قال إنهم بعد الله خطّ الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا

"السبر" يشيد بدور الممارسين الصحيّين في جميع التخصصات الطبية

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أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بالممارسين الصحيين في جميع التخصصات الطبية من أطباء وطوارئ وممرضين ومسعفين وطواقم إدارية وطبية وفنية.



وقال إنهم يقومون بواجب عظيم ودور جليل، وهم بعد الله تعالى وحفظه، خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا ومحاصرته، ودرء مخاطره عن البلاد والعباد، وفق توجيهات ولاة الأمر أيدهم الله.



وأضاف "السبر": "نحسبهم أنهم في رباط إذا احتسبوا وأخلصوا النية، وهم كذلك نحسبهم والله حسيبهم في عمل دؤوب وسعي حثيث لإنقاذ الأرواح وحفظ النفوس ومتابعة العمل ليل نهار، فضلًا عن بعدهم عن أهليهم وبيوتهم.



وتابع: إن "حالهم مثل الجنود على الثغور والحدود، مع ما يعانونه من خطورة انتقال العدوى لأنفسهم ولأهليهم، ومع ذلك ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والوفاء وتحمل المسؤولية، وأبرزوا الجانب المشرق للطبيب السعودي المخلص لدينه ووطنه، ناهيك عمّن يعملون في الخارج وتطوّعوا في مساعدة الدول من خلال عملهم ودراستهم".



وسأل الله أن يمدّهم بعونه وقوته يحفظهم بحفظه، ويجزيهم عنّا خير الجزاء.



وشكر "السبر" وزارة الصحة على الجهود التي تقدمها لترسيخ ‏التوعية الصحية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال البيانات الرسمية اليومية وشفافية المعلومات وحسن التعاطي مع الحدث والمجتمع وتوحيد مصادر التلقي الرسمية والمعتمدة ما بعث الطمأنية والفأل بزوال هذه العارض الطاريء -بإذن الله - ثم بتعاون الجميع وامتثالهم للتعليمات والإرشادات والحد من التجمعات والخروج إلا لضرورة.