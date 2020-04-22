الجهات الأمنية بمكة تطيح بشخص حاول اختطاف فتاة داخل مصعد منزلها

حاول الإمساك بها وقاومته

أطاحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في وقتٍ قياسي، بشخص حاول اختطاف فتاة من داخل مصعد منزلها بحي الشوقية بمكة المكرمة.



وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً أمس، من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف من قِبل شخص غير معروف داخل مصعد العمارة التي تقطنها.



وبحسب إفادة الفتاة؛ فقد لاذ المتهم بالهروب من الموقع قبل وصول الجهات الأمنية، بعد أن حاول الإمساك بها وقاومته.



وباشرت الجهات الأمنية الموقع على الفور، وتمت متابعة الجاني الفار، في حين تمت ملاحقته وضبطه بحي الشوقية، في وقتٍ قياسي؛ وسُلّم إلى مركز شرطة الكعكية بحكم الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.