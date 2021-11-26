مدرب الأردن يعلن عن تشكيلته في كأس العرب FIFA قطر 2021

يدشن مشواره في البطولة بمواجهة الأخضر السعودي الأربعاء القادم

أعلن العراقي عدنان حمد، مدرب منتخب الأردن، الجمعة، عن تشكيلة النشامى للمشاركة في بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١ التي تستضيفها قطر بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب والسعودية وفلسطين.

ويستهل منتخب الأردن مشواره في البطولة في الأول من ديسمبر بمواجهة السعودية، ثم يلتقي مع المغرب في الرابع منه، ومع فلسطين في السابع من الشهر ذاته في ختام دور المجموعات.

واستعد منتخب الأردن بقيادة عدنان حمد بسلسلة من المباريات الودية كان آخرها الشهر الماضي بمعسكر تدريبي في أوروبا شهد الفوز على كوسوفو 2-0، والخسارة أمام بيلاروسيا 0-1.

وضمت القائمة 23 لاعباً من ضمنهم ثلاثي حراسة المرمى: معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من: محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزة الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.

