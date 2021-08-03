"توكلنا": ‏حالة "معفي" تظهر لمن لديه استثناء مسبق من "الصحة" بعدم أخذ اللقاح

تتم معاملته كالمحصّن فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة

ذكر تطبيق "توكلنا" أن ‏حالة "معفي" من تطبيق توكلنا؛ تظهر لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ لقاح كورونا.

وأشار التطبيق إلى أن "المعفي" تتم معاملته كمعاملة المحصّن فيما يخص السفر، والدخول إلى الأماكن العامة.

وذكر التطبيق إلى أنه لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وقوقل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:

https://t.co/qzydXkEdeS‎ https://t.co/4IecLjJZWI‎