"متحدث الصحة": فيروس كورونا قد يبقى داخل الجسم أسابيع

أشار إلى ضرورة التفرقة بين ما إذا كان "نشطًا".. أو مجرد بقايا

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن المدة التي يظل فيروس كورونا خلالها داخل جسم الإنسان تعتبر "فترة محددة"، حيث يقاوم المصاب بمناعته أو بمساعدة العلاجات الداعمة لوظائف الجسم.

وقال "العبدالعالي": قد تستغرق هذه الفترة عدة أيام أو أسابيع ويعتمد ذلك على حجم مقاومة الإنسان ومناعته.

وأضاف: الحالة إذا كانت حرجة واضطرت للبقاء في العناية المركزة لمدة طويلة فمن المتوقع أن يبقى الفيروس في الجسم لأسابيع.

وأردف: الفترة تمتد غالبًا من بعد زوال الأعراض بيومين أو بضعة أيام، ثم يختفي الفيروس من الجسم وقد يمتد ذلك إلى خمسة أسابيع أو أكثر بقليل إذا طالت الأعراض وكانت أكثر شدة.

وتابع: يجب أن نفرق بين ما إذا كان الفيروس نشطًا أم كان مجرد بقايا يمكن رصدها مخبريًا ولكن لا توجد أعراض والجسم سليم منها تمامًا.

واختتم بالقول: هذا أمر متفاوت ويخضع للمتابعة والرصد العلمي ونأمل مع تحسن التقنيات المخبرية أن يتم التغلب على هذه الحزئية.