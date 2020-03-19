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ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً

الكويت تُعلن عن شفاء 3 حالات جديدة من "كورونا"

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تماثلت ثلاث حالات أصيب بفيروس "كورونا" المستجد في الكويت للشفاء، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 18 حالةً.

وأوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح اليوم أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.