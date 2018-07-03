كخطوة أولى.. "الصحة" تطلق ٣ مبادرات لتحفيز القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة

أعلنت "الصحة" عن إطلاق 3 مبادرات أولية ضِمن برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص؛ للتحول لشركات مساهمة عامة؛ وذلك تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعد أحد البرامج التنفيذية الاثني عشر التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأبانت "الصحة" أن المبادرة الأولى تتضمن منح الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية الأفضلية للوصول للبرامج التدريبية التي تقدّمها الوزارة، مع منحها امتيازات خاصة؛ وذلك من خلال تقديم هذه البرامج برسوم تشجيعية.. أما المبادرة الثانية فتتضمن منح "الصحة" الأفضلية للحصول على معلومات وبيانات إضافية للتقارير والبيانات الإحصائية الخاصة بالوزارة لجميع الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالية السعودية.

وأضافت "الصحة" أن المبادرة الثالثة سيتم بموجبها منح امتيازات التحدث والإعلان لهذه الشركات الوطنية في الفعاليات التي تقيمها الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة التطويرية لتتماشى أيضاً مع مبادرات منظومة "الصحة" ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، التي تُعَد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية.