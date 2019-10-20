أخضر الصالات يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020

تأهل المنتخب السعودي لكرة الصالات إلى نهائيات كأس آسيا تركمستان 2020، بعد تعادله اليوم مع نظيره العماني 4/4 في ثالث مباراة بالتصفيات المقامة في البحرين.

ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 4 نقاط من فوز على قطر 5 /2 والخسارة من لبنان 1 / 2، والتعادل اليوم الأحد مع منتخب عمان، ليحتل المركز الثاني خلف لبنان متصدر المجموعة الثانية.

ودخل الأخضر السعودي مباراة عمان اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل ليحسم بطاقة التأهل الثانية لهذه المجموعة، وتضم هذه مجموعة إلى جوار المنتخب السعودي، منتخبات لبنان وعمان وقطر.

وحسب لوائح هذه التصفيات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما تقام مباراة بين صاحبي المركز الثالث في كل مجموعة، والفائز منهما ينتقل للنهائيات.