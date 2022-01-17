"التحالف": رصدنا ونتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي

كشف عن  اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إنه رصد ويتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي .

وأضاف "التحالف": عددٌ من المسيّرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء الدولي .

وكشف "التحالف" عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية .

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17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443 01:19 PM

كشف عن  اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

"التحالف": رصدنا ونتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إنه رصد ويتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي .

وأضاف "التحالف": عددٌ من المسيّرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء الدولي .

وكشف "التحالف" عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية .

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