"التحالف": رصدنا ونتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إنه رصد ويتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي .
وأضاف "التحالف": عددٌ من المسيّرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء الدولي .
وكشف "التحالف" عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية .
كشف عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إنه رصد ويتابع تصعيداً عدائياً باستخدام مسيّرات من قِبل ميليشيا الحوثي .
وأضاف "التحالف": عددٌ من المسيّرات المفخخة انطلق من مطار صنعاء الدولي .
وكشف "التحالف" عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية .