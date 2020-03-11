"كورونا" يدفع أبل لتغييرات بصفحة الدعم: عقّموا هواتفكم ولكن بلطف

سابقًا شددت على عدم تنظيفها بمناديل مطهرة أو معقمة خوفًا على الطلاء

شددت شركة أبل مرارًا وتكرارًا، على عدم تنظيف أجهزة الأيفون باستخدام مناديل مطهرة أو أي منتج مخصص للتنظيف أو التعقيم؛ حيث إن الكحول الموجود بالمناديل المطهرة يمكن أن يُلحق الضرر بالطلاءات؛ لكن قررت الشركة مؤخرًا تغيير هذا الأمر، وأوضحت أن بإمكان مستخدميها تعقيم هواتفهم بسبب القلق المتزايد حول اندلاع فيروس كورونا.

ووفق "اليوم السابع"، أجرت "أبل" تغييرات على صفحة الدعم الخاصة بها، وأضافت قسمًا جديدًا إليها ينص على "كيفية تنظيف منتجات أبل"، والذي ذكرت به موافقتها على استعانة المستخدمين بالمناديل المطهرة والمنتجات المماثلة التي تتكون من الكحول لتنظيف أجهزة الأيفون الخاصة بهم، بالإضافة إلى إمكانية استخدام هذه المناديل لتنظيف غيرها من الأجهزة بلطف.

وأوضحت أبل أيضًا طريقة تنظيف هواتف أيفون، ففي صفحة الدعم تشير الشركة إلى أنه "باستخدام مناديل التطهير، يمكن مسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتجات أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى؛ لكنها نصحت بضرورة تجنب تنظيف أي فتحة، أو استخدام أي مواد تنظيف أخرى أو تعقيم لمسح المنتجات.

وتنصح الشركة أيضًا المستخدمين بالذهاب إلى مركز خدمة معتمد، في حالة دخول السائل إلى منتجات أبل، كما ذكرت الشركة أن "الأضرار الناجمة عن أي مواد سائلة غير مشمولة بضمان منتج أبل أو خطط حماية AppleCare.

جدير بالذكر أن بيانات حكومية أظهرت أمس الأول (الاثنين)، أن شركة أبل باعت أقل من نصف مليون هاتف ذكي في الصين في فبراير فقط؛ حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى خفض الطلب على جميع هذه الأجهزة إلى النصف، وقد فرضت الصين قيودًا على السفر وطلبت من السكان تجنب الأماكن العامة في أواخر شهر يناير، قبيل عيد رأس السنة القمرية الجديد، وهو يوم عطلة رئيسي يتم فيه تقديم الهدايا.