كورونا.. الأردن يسجل 4324 إصابة جديدة و829 حالة بالعراق

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2075248 إصابة حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23689, فيما سجلت 1281 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي الحالات إلى 2034296 حالة.



الأردن

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 4324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2577 حالة تشافي، و16 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، عن أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 919173 إصابة، كما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 866989 حالة، وبلغت حالات الوفاة 11377 حالة.