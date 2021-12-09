"هيئة الرقابة" تنظم المنتدى العاشر لـ"رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية"

يهدف إلى التوعية بأخطار الفساد وتسليط الضوء على أفضل التجارب في هذا الشأن

تنظم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، منتدى رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز النزاهة والشفافية العاشر، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م.

وتفصيلاً، يناقش المنتدى موضوعات تتعلق بأهمية النزاهة في المحافظة على المال العام، واستعراض دور الرقمنة في تعزيز الشفافية، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الهادفة إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف المنتدى إلى توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية حماية النزاهة وبيان أخطار الفساد، وتسليط الضوء على أفضل التجارب المحلية والدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

يذكر أن تنظيم الهيئة المنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية؛ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.