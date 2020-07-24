الكويت: شفاء 668 حالة من فيروس كورونا

إجمالي الحالات التي تعافت 52.915

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة؛ مؤكدة تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.