مسلي آل معمر يقدِّم استقالته من رئاسة رابطة دوري المحترفين.. التوجُّه للعمل بالقطاع الخاص

قدَّم مسلي آل معمر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، استقالته متوجهًا للعمل في القطاع الخاص.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعدما يقارب عامين قررتُ أن أقدِّم استقالتي من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وسأنتقل إلى موقع آخر للعمل في القطاع الخاص".

‏وقدم آل معمر شكره لكل الذين عمل معهم، وكل مَن تعاون معه وأحسن الظن فيه طوال الفترة الماضية.. وقال: "أرجو المعذرة ممن قصرت في حقه، مع تمنياتي للكرة السعودية بالتفوق والتوفيق".