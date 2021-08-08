حالة أمطار رعدية على نجران..  و"الأرصاد" ينبّه

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 09:49 AM

مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

حالة أمطار رعدية على نجران..  و"الأرصاد" ينبّه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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