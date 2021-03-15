الأهلي: مواجهة الفتح.. الفرصة الأخيرة لـ"فلادان"

على ضوء النتيجة يتحدد مصير المدرب

منحت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالإله مؤمنة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الصربي، فلادان، فرصة أخيرة، حيث ستكون مباراة الفتح، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفرصة الأخيرة في اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات "فلادان" من عدمه.

ووفقًا لـصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة النادي الأهلي قد أجلت حسم مستقبل فلادان وفقاً لنتيجة مباراة الفتح المقبلة، رغم تراجع نتائج الفريق خلال الجولات الأخيرة.

ويملك المدرب الصربي شرطًا جزائيًا ضمن تعاقده مع النادي الأهلي، في حال فسخ العقد تصل قيمته إلى مليون ونصف يورو، ما دفع إدارة عبدالإله مؤمنة للتريث قبل اتخاذ القرار النهائي.