"إزهلها".. حملة توزيع واسعة للكوبونات الشرائية على مستفيدي "بر نجران"

مقسمة على ٦ مولات منعًا للزحام وحفظًا للصحة.. سلات غذائية وتوصيل للمنازل

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، حملة توزيع واسعة لكوبونات شرائية موزعة على ٦ مولات؛ منعًا للزحام وحفاظًا على صحة المستفيدين، وكذلك توزيع سلات غذائية على جميع المستفيدين بالمحافظة ومراكزها وقراها.

ويستفيد من تلك الكوبونات والسلات قرابة 2000 أسرة محتاجة؛ حيث تحمل هذه الحملة شعار "إزهلها"، ويشرف عليها عدد من الفِرَق التي تقوم بالتوصيل إلى باب منزل المستفيد، ومتابعة ميدانية من رئيس مجلس الإدارة، والمدير المالي وأعضاء الجمعية؛ وذلك بدعم مؤسسة الملك خالد الخيرية.