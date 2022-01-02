





2

قال: تُسهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة حال الاصطدام

"المرور": استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يحفظ سلامتهم عند الحوادث

674

شدد المرور السعودي على أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال بالمركبات؛ حرصًا على سلامتهم.

ولفت المرور إلى أنها تساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدام لا قدر الله.

وعدّد حساب المرور على تويتر فوائد استخدام مقاعد الأطفال بالمركبات؛ كونها تساهم في الحفاظ على سلامتهم وضبط حركتهم، وتمنع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف، وتقي من الصدمات ومخاطر الحوادث.

وطالَبَ المرور السعودي بضرورة تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.