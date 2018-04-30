"تعليم الأفلاج" يعزز الانتظام الدراسي بأنشطة جاذبة في "الأسبوع الحي"

100 مشرف ومشرفة ينفّذون أكثر من 300 جولة ميدانية على المدارس

نفّذت إدارة التعليم بالأفلاج، خططها لتعزيز الانضباط وانتظام الدارسة ومتابعة الأعمال التعليمية في الأسبوع الخامس عشر "الأسبوع الحي"، بإشراف مباشر من مدير التعليم بالمحافظة محمد بن مبارك الزايد.

وبدأ مطلع هذا الأسبوع، حوالى 100 مشرف ومشرفة في تنفيذ أكثر من 300 جولة ميدانية على كافة مدارس المحافظة الحكومية والأهلية "بنين- بنات"؛ لمتابعة الأنشطة والبرامج التربوية بالمدارس، والانتظام المدرسي في الأسبوع الحي، وتقييم طلاب المرحلة الابتدائية.

من جانبه، أكّد مدير تعليم الأفلاج محمد بن مبارك الزايد، أهمية البرامج التربوية والإرشادية والترفيهية خلال هذه الفترة؛ لتعزيز السلوك الإيجابي على الطلاب؛ مهيباً بتضافر الجهود بين منسوبي المدارس وشريك التعليم الأول "الأسرة"، بغرس قيمة الوقت في حياة الناشئة، وأثره الإيجابي على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي، مع ضرورة نشر الوعي حول لائحة السلوك المدرسي للطلاب وأولياء الأمور.

وكانت مدارس الأفلاج، قد قامت الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، بحزمة من البرامج التربوية لتعزيز الانضباط المدرسي؛ من خلال العديد من البرامج المتنوعة، ونجحت في الحد من الغياب؛ لتنفيذها أنشطة وبرامج تربوية ومسابقات جاذبة.