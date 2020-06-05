الهند تسجّل 9851 إصابة جديدة و273 وفاة إضافية بفيروس كورونا

سجّلت السلطات الصحية في الهند 9851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بذلك إلى 226770 حالة إصابة، وتوفي 273 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 6348 حالة وفاة.
وزاد معدل الإصابات في المناطق الريفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا المدن بعد إغلاقها في أواخر مارس.
الهند فيروس كورونا الجديد
ليصل إجمالي الوفيات إلى 6348 حالة
سجّلت السلطات الصحية في الهند 9851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بذلك إلى 226770 حالة إصابة، وتوفي 273 شخصاً ليصل إجمالي الوفيات إلى 6348 حالة وفاة.
وزاد معدل الإصابات في المناطق الريفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا المدن بعد إغلاقها في أواخر مارس.