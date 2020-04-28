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إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات البلاد ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 568 حالة وفاة جديدة بكورونا

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سجلت بريطانيا اليوم 568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة ارتفع إلى 21 ألفاً و678 حالة، فيما تم تنفيذ أكثر من 763 ألف و387 فحصاً طبياً أسفرت عن تأكيد 157 ألفاً و149 إصابة.