"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.



ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.