"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:47 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة "مسيَّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية نجحت في اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

ودان التحالف محاولات الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، واصفًا إياها بأنها عبثية وهمجية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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