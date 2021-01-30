شرطة المجمعة تبحث عن المفقود "المطيري"

شقيقه يدعو لمساعدتهم في إيجاده

تَلَقّت شرطة محافظة المجمعة، بلاغًا يفيد بفقدان المسن محمد بن محسن مسعود المطيري، الذي خرج من بيته فجر اليوم السبت الموافق 30 يناير، وهو بحالة صحية مضطربة إضافة إلى أنه متعب جسديًّا بسبب البرد.

وكشف لـ"سبق" ابن أخيه ماجد بن مسعود المطيري، أن عمه لا يحمل هاتف جوال حيث تركه في منزله، كما يستقل سيارة من نوع "هايلوكس" غمارتين موديل 2006.

وناشد "ماجد" قراء "سبق" البحث عن عمه، ومن يعثر عليه أو يشتبه به الاتصال على جوال 0500018900.