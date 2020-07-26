تفقد منتزهات "الأمير" وجبل قارا.. أمين الجوف يوجّه بتنفيذ أعمال عاجلة

التأكيد على الصيانة الدورية للحدائق وتهيئة مرافقها لاستيعاب الزوار في العيد

تفقّد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس، منتزه الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، ومنتزه جبل قارا بمدينة سكاكا، يرافقه عدد من المسؤولين في الأمانة.

ووجّه "الشرعان" بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة للرفع من مستوى الخدمات فيها، والتأكيد على الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستيعاب استقبال زيادة أعداد الزوار خلال عطلة العيد وجميع الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب وراحة مرتاديها، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

وشدد على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع البلدي.