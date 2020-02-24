"الصحة": لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية

أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 10:04 PM

"الصحة": لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية

عبدالله البرقاوي

الرياض

10 6,617

أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

‏وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).

‏ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.

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