"الصحة": لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في السعودية

أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الصين
أكدت وزارة الصحة بأنها وبفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.
وأوضحت بأن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (79367) شخصاً معظمهم في الصين، تعافى منهم (25044) بينما توفي (2719).
ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937.