"القرني" يشارك في احتفالية مرور مائة عام على التعليم النظامي بالبحرين

تحت رعاية ومشاركة حمد بن عيسى آل خليفة

حضر مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، افتتاح احتفالية مرور مائة عام على التعليم النظامي بمملكة البحرين، وذلك صباح أمس بملعب المنامة الرياضي.

ورحب ملك البحرين، صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالوزراء رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب في دورته الحادية عشرة.

وقال ملك البحرين: "نسعد بحضوركم احتفالات «موسم أفراحنا الوطنية» هذا العام، بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق التعليم النظامي، متمنين لمؤتمركم، الذي تستضيفه البحرين بالتزامن مع هذه المناسبة الوطنية الهامة كل توفيق ونجاح، والوصول إلى قرارات نوعية تسهم في تسليح أجيالنا بعتاد المستقبل، استعداداً لتحولاته المتسارعة نحو الاقتصاد المعرفي والرقمي، وبما يحقق النماء والرخاء المستحق لشعوبنا العربية".

ونوّه ملك البحرين في كلمته الافتتاحية بأهمية التعليم ودوره في ضمان تربية جيدة لبناء جيل يؤمن بالعلم والريادة والتحدي تماشيًا مع رؤيته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .