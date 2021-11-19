"التحالف": دمرنا 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط

أكد أنه سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط.

وقالت قيادة التحالف إن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.

ووصفت قيادة التحالف سلوك الميليشيات الحوثية بأنه "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 12:07 AM

أكد أنه سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع

"التحالف": دمرنا 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط.

وقالت قيادة التحالف إن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.

ووصفت قيادة التحالف سلوك الميليشيات الحوثية بأنه "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع".

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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