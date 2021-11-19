





0

أكد أنه سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع

"التحالف": دمرنا 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط

431

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير 222 لغماً بحرياً شكلت خطراً على السفن التجارية وناقلات النفط.



وقالت قيادة التحالف إن الألغام البحرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.



ووصفت قيادة التحالف سلوك الميليشيات الحوثية بأنه "سلوك عدائي وتصعيد حوثي خطير بنشر 14 لغماً بحرياً في أسبوع".