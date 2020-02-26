ارتفاع عدد مصابي "كورونا" بالكويت .. الحالة ١٢ مرتبطة بإيران

"الصحة": جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بـ "كورونا" إلى 12 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وبيّنت الوزارة، في بيان، أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران، مضيفة أن "جميع الحالات مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرض فيروس كورونا المستجد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.