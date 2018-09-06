فيديو لاقى رواجاً.. وداع مؤثر بين أب وابنه أمام بوابة الكلية البحرية

بادر بقبلة وداع بادله إياها نجله وانطلق لنداء ميادين الشرف..حب ودموع

في مشهد مؤثر ومبكٍ ، لم يستطع طالبٌ مستجد بكلية الملك فهد البحرية بالجبيل أن يتمالك دموعه بعد أن رافقه والده لتوديعه أمام بوابة الكلية ، وجسد مشهد الوداع بين الأب وابنه صورة رائعة من صور البر والحب والاحترام المتبادل.

فظهر الأب وكأنه يريد الاستمتاع بكل لحظة يقضيها بجوار ابنه ؛ إذ حرص على احتضان ابنه حتى وصل به إلى بوابة الكلية ، ثم بادر بقبلة وداع بادله إياها الإبن وانطلق لتلبية نداء المستقبل في ميادين الشرف العسكرية.

وقبل أن يغيب الابن عن عين أبيه ، لوح له بيديه مودعاً وفي عينيه وعدٌ بلقاء جديدٍ حافلٍ بالأفراح والإنجازات.

وكان مشهد الأب وابنه قد لقي رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي اذ تداوله المستخدمون ، وأشادوا بالروح الجميلة والعلاقة الرائعة بين الأب وابنه.

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06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 02:18 PM

بادر بقبلة وداع بادله إياها نجله وانطلق لنداء ميادين الشرف..حب ودموع

فيديو لاقى رواجاً.. وداع مؤثر بين أب وابنه أمام بوابة الكلية البحرية

محمد عبيد

الجبيل

29 19,764

في مشهد مؤثر ومبكٍ ، لم يستطع طالبٌ مستجد بكلية الملك فهد البحرية بالجبيل أن يتمالك دموعه بعد أن رافقه والده لتوديعه أمام بوابة الكلية ، وجسد مشهد الوداع بين الأب وابنه صورة رائعة من صور البر والحب والاحترام المتبادل.

فظهر الأب وكأنه يريد الاستمتاع بكل لحظة يقضيها بجوار ابنه ؛ إذ حرص على احتضان ابنه حتى وصل به إلى بوابة الكلية ، ثم بادر بقبلة وداع بادله إياها الإبن وانطلق لتلبية نداء المستقبل في ميادين الشرف العسكرية.

وقبل أن يغيب الابن عن عين أبيه ، لوح له بيديه مودعاً وفي عينيه وعدٌ بلقاء جديدٍ حافلٍ بالأفراح والإنجازات.

وكان مشهد الأب وابنه قد لقي رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي اذ تداوله المستخدمون ، وأشادوا بالروح الجميلة والعلاقة الرائعة بين الأب وابنه.

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