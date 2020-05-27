اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678

الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة

سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441 12:18 PM

الصحة: عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة بعد تسجيل 13 وفاة

اليابان.. 36 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 16678

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت اليابان اليوم 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16678 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 864 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

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