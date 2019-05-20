شاهد.. حاول الاستعراض باقتحام سد "نبا" بالبشائر فنجا بأعجوبة

مقطع فيديو بمنصات التواصل للسيارة الجيب داخل السد الممتلئ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد سيارة دفع رباعي اقتحم سد وادي "نبا" بالبشائر، شمال منطقة عسير، محاولًا الاستعراض.

وأظهر الفيديو قائد المركبة وهو يحاول الخروج بصعوبة من داخل السد الممتلئ بمياه السيول معرّضًا حياته للخطر.