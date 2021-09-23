خادم الحرمين يتلقى برقيات تهانٍ من قيادة دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى الملك المفدى -أيده الله- برقيتيْ تهنئة من الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.