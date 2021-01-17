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احترازيًّا لسلامتهم.. شب في الدور الثالث دون وقوع إصابات

حريق يُخلي نزلاء فندق بالدمام.. و"المدني" يخمد النيران

أخْلَت فِرَق الدفاع المدني بالدمام، صباح اليوم، نزلاء فندق بالدمام بعد نشوب حريق بالفندق.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بتويتر: "‏أخمَدَ مدني ‫الدمام حريقًا اندلع في سقف فندق بالدور الثالث، وتم إخلاء النزلاء احترازيًّا لسلامتهم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد".