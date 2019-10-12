العمل تنفّذ 2388 جولة تفتيشية وتضبط 398 مخالفة بمحافظات مكة

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي؛ 2388 جولة تفتيشية شملت عددًا من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقُّق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 398 مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقّها؛ حيث تستمرّ الحملة خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام بقرارات التوطين.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 03:11 PM

العمل تنفّذ 2388 جولة تفتيشية وتضبط 398 مخالفة بمحافظات مكة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي؛ 2388 جولة تفتيشية شملت عددًا من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية؛ للتحقُّق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط 398 مخالفة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقّها؛ حيث تستمرّ الحملة خلال الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى الالتزام بقرارات التوطين.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مكة المكرمة

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