وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض علاقات التعاون مع نظيرته الفنلندية

بحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‏‎التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير ـ خلال زيارته الرسمية لفنلندا ـ في قصر الحكومة اليوم، وزيرة الشؤون الأوروبية تياتي توبورانين.



وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وبحث المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هلسنكي الدكتور فيصل غلام.