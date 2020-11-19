فيتوريا يعود لقيادة النصر وصفوف الفريق بدأت تكتمل .. قبل موقعة الهلال

قاد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، تمارين فريقه، اليوم الأربعاء، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في غيابه لمدة أسبوعين عن تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة غريمه التقليدي الهلال.

ومع عودة فيتوريا، بدأت صفوف الفريق تكتمل تدريجيًا بعودة خالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالعزيز الدوسري اللذين غابا أيضًا عن التدريبات بداعي الإصابة بالفيروس، كما شارك في المران لاعبو المنتخبين السعودي الأول والأولمبي بعد الفراغ من معسكر الأول في الرياض والثاني في جدة.

ميدانيًا واصل النصر، تدريباته اليومية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، تحضيرًا لملاقاة الهلال، في ديربي الرياض، مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



واشتمل مران النصر، على الركض حول الملعب وتدريبات لياقة متنوعة وجمل تكتيكية مختلفة.