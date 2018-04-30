أمير الشمالية: دور خطباء المساجد تصحيح المسار الدعوي وترسيخ معاني الاعتدال

استقبل المواطنين في جلسته المسائية

التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة وأئمة المساجد ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وأهالي المنطقة، في جلسته المسائية.



‏ورحّب أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية اللقاء بالجميع، وتناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز المجتمع.



وأكد أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية في شهر رمضان المبارك بما يُسهم في تعزيز جانب القيم والآداب وإظهار الصورة المشرقة والنماذج المشرفة للدين الإسلامي.



وأوضح أن الأمانة التي يحملها إمام وخطيب المسجد كبيرة جدًا، فدورهم في المجتمع هو النصح والإرشاد والمحافظة على الدين ووحدة الصف والكلمة والحفاظ على أمن الوطن والدعوة إلى الله بالحسنى وتصحيح المسار الدعوي وترسيخ معاني التسامح.

وشدد أمير الحدود الشمالية على ضرورة استشعار الموظف العام قيمة شهر رمضان المبارك من خلال العمل بكل أمانة وإخلاص والحفاظ على ساعات العمل، منوهًا بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الاهتمام بالمواطنين ورعايتهم، والعمل على نشر الوسطية والفكر الوسطي بين الشباب والمجتمع وتعزيز قيم الاعتدال.



‏وسأل في ختام اللقاء الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله-، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدته.

