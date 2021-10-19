الموارد البشرية بالشرقية تسترد حقوقًا للعاملين بأكثر من 22 مليونًا

تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي خلال سبتمبر الماضي

أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية -ممثلًا في إدارة التسويات الودية- خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م، تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي بين أطراف الدعوى، واسترداد مبلغ إجمالي 22.554.225 مليون ريال حقوق للعمالة في القطاع الخاص بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأكدت إدارة التسويات الودية بالمنطقة الشرقية، متابعة كل القضايا المتعلقة بالعمالة وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص بكفاءة، وأداء العمل وفقًا لأنظمة ولوائح العمل.