بنوك تثير غضب عملائها بسحب الأقساط قبل إيداع الرواتب بيوم.. و"حافظ" يوضح

مطالبات لمؤسسة النقد بالتدخل لمنعها

أثارت بنوك، اليوم، غضب عملائها بعد سحبها الأقساط من حساباتهم قبل إيداع الراتب، والذي من المقرر أن يكون يوم غد الأحد 28 يونيو، ودشن مغردون وسماً على "تويتر" صعد للترند العالمي طالبوا من خلاله مؤسسة النقد العربي السعودي بالتدخل لمنع سحب الأقساط قبل الرواتب.

وقال عدد من العملاء: إن ذلك التصرف أدخلهم في حرج وضائقة مالية، موضحين أنه تم سحب المبالغ التي في حساباتهم حتى لو كانت أقل من القسط المتفق عليه، لافتين إلى أنه يجب على مؤسسة النقد حث البنوك في الحالات الاستثنائية التي يودع فيها الراتب في الـ28 من كل شهر، بعدم التوجه لسحب القسط في اليوم الذي قلبه إلا بعد إيداع الراتب.

من جهته، قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية لـ"سبق: "من المفترض أن يتم توقيت سداد دفعات وأقساط القرض وفقاً وتزامناً مع تواريخ إيداع الراتب بالنسبة للتمويل الاستهلاكي"، باعتبار أن الراتب هو مصدر السداد.

وأضاف: "لكن في الحالات التي قد لا يتوافق معها هذا التزامن لأي سبب من الأسباب، فالبنك يلتزم بالخصم وفقاً لما تم الاتفاق عليه بجدول السداد".

وكانت وزارة المالية حددت مواعيد صرف الرواتب بحيث يكون يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف يوم الجمعة 27 يتم صرفه الخميس، وفي حال صادف هذا التاريخ يوم السبت يتم صرفه في يوم الأحد 28.