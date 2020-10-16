‫صحيفة "as" الإسبانية: خمسة مهاجمين في الدوري السعودي.. تابعوهم

نشرت صحيفة "as" الإسبانية في نسختها الإنجليزية تقريراً عن الدوري السعودي الذي سينطلق غداً السبت حيث جاء التقرير عن أبرز المهاجمين في المسابقة إذ دعت المشجعين لمتابعتهم.

وشمل التقرير خمسة مهاجمين هم عبد الرزاق حمدالله "النصر"، بافيتمبي قوميز "الهلال"، عمر السومة "الأهلي"، يوسف نياكاتي "الوحدة"، رومارينهو "الاتحاد"

وقالت الصحيفة إن المغربي عبد الرزاق حمدالله يسعى للتتويج بلقب هداف المسابقة للمرة الثالثة على التوالي كما تحدثت الصحيفة عن قوميز وعن أن له شعبية ضخمة في أوساط مشجعي ناديه كما تحدثت عن احتفاليته الشهيرة.

وقالت عن السومة إنه أحد أهم اللاعبين في القارة الآسيوية وبزغ نجمه كثيراً منذ أن انضم للنادي الأهلي وأنه حصل على لقب هداف الدوري ثلاث مرات متتالية في مواسم 2014-2015 و2015-2016 و2016- 2017 عندما سجل 22 و27 و24 هدفاً على التوالي.

وعن مهاجم الوحدة يوسف نياكاتي قالت إنه انضم للفريق في يوليو 2019 وسجل 16 هدفاً في أول موسم له مع الفريق كما ساعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً فريقه في الحصول على المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي بينما جاء أيضاً في المركز الرابع بين أفضل الهدافين.

وعن رومارينهو قالت إنه سجل 15 هدفاً من أصل 42 هدفاً سجلها الاتحاد على مدار الموسم بأكمله كما نجح في مساعدة فريقه على تجنب الهبوط.