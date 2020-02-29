"مدني جازان" تدعو إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من نشاط للرياح وتدني الرؤية على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً لنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.